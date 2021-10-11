Під Чернівецькою ОДА мітингують лісники проти оптимізації лісгоспів і масових скорочень

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Про це повідомляє інформаційна агенція АСС, передає RegioNews.

Близько сотні людей прийшли сьогодні, 11 жовтня до Чернівецької ОДА. Вони вимагають не проводити оптимізацію лісгоспів, яка, на їхню думку, призведе до масових скорочень.

Пікетувальники тримають в руках плакати із написами: "Руки геть від лісгоспів", "Дати спокій трудовим колективам лісгоспів", "Реорганізація призведе до масового безробіття" тощо.

Мітингарі виступили на сходах адміністрації проти реорганізації лісгоспів. Вони вважають, що після цього багато лісівників залишаться без роботи і їм не буде чим годувати свої сім'ї. Пізніше вони зачитали текст звернення до керівництва країни із вимогою зупинити реорганізацію.

Люди вимагають, щоб до них вийшов хтось із керівництва обласної адміністрації чи обласної ради. Але до мітингарів так ніхто і не виходить. Вони вирішили, що представники пікетувальників зайдуть всередину і передадуть голові ОДА це звернення.

Як повідомлялося, 7 жовтня у Запоріжжі поліція затримала під облрадою чотирьох мітингувальників проти каолінового кар'єру.

Раніше, наприкінці вересня, у Чернівцях сталася бійка на сесії міської ради.