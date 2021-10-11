Уночі біля будинку Порошенка сталося кілька сутичок між пікетувальниками

Фото Нацполіції

У ніч на 11 жовтня між учасниками акції біля будинку п’ятого президента України Петра Порошенка в Козині Київської області час від часу виникали сутички, які правоохоронці регулярно припиняли

Про це у Facebook повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Під будинком Петра Порошенка триває акція активістів з протилежними поглядами на політичні події. Одні заявляють про зв'язки Порошенка з Медведчуком, інші - в тому числі, ветерани АТО - протистоять першим.

Станом на 10:00 нових суттєвих порушень правопорядку не зафіксовано.

У поліції нагадали, що 10 жовтня один з учасників акції вчинив дії, що порушують громадський порядок. Поліція склала на чоловіка адміністративний протокол за ст. 173. КУпАП (Дрібне хуліганство).

Наразі публічний порядок в Козині забезпечують майже 90 працівників Обухівського районного управління поліції, поліції діалогу, управління превентивної діяльності та спецпризначенців. На місці події перебуває керівництво ГУНП в Київській області та керівництво Обухівського РУП.

Як повідомлялося, учора під будинком Порошенка відбулися сутички, лідер ЄС відреагував. Мітингувальники повідомили, що прийшли до Порошенка, щоби спитати про його зв’язки з Медведчуком.