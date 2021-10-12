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12 октября 2021, 15:36 5

Возле Офиса Президента проходит акция родственников пленных и пропавших без вести "Украина, мы есть!"

12 октября 2021, 15:36 5
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Фото Укринформ
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В Киеве возле здания Офиса Президента проходит акция "Украина, мы есть!", во время которой родственники пленных и пропавших без вести выстроили живую "стену надежды", чтобы напомнить властям о невыполненных обещаниях

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

Участие в мероприятии принимают около 50 человек.

Участники акции требуют от властей выполнения закона 2505 (о правовом статусе лиц, пропавших без вести), который был принят в 2018 году.

Как отмечают митингующие, комиссия, которая должна заниматься пропавшими без вести, до сих пор не работает. Также они просят включить представителей семей погибших в комиссию по вопросам пропавших без вести и Трехстороннюю контактную группу.

В частности активисты настаивают на создании координационного совета при Офисе Президента. Кроме этого, родственники военных требуют создать единый реестр пропавших без вести и поисковые группы.

Отдельно митингующие напомнили о том, что до сих пор не создан закон о пленных.

Живая "стена надежды", которую формируют родственники пленных и пропавших без вести, будет стоять 72 часа, или пока не будут удовлетворены требования.

Кроме этого, во время акции будет проходить выставка-экспозиция ко Дню защитников и защитниц Украины "Матери забытых сыновей", торжественное открытие которой закончится моноспектаклем от Днепровского национального академического украинского музыкально-драматического театра им. Т. Шевченко "С верой и надеждой в сердце".

Сейчас ситуация спокойная. Акция проходит с усиленной охраной полиции.

Как сообщалось, пропавшими без вести на Донбассе считают 258 человек.

В сентябре Украина призвала Россию ускорить обмен пленными.

Также Зеленский передал Байдену список украинских пленных в РФ и ОРДЛО.

Офис президента пленные акции протеста пропавшие без вести

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