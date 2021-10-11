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11 октября 2021, 13:22 150

Петиция за запрет концертов артистов из РФ набрала более 25 тысяч голосов

11 октября 2021, 13:22 150
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Фото из открытых источников
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Петиция за полный запрет концертной деятельности артистов из России до возвращения Крыма в состав Украины и восстановления Украиной контроля над своими восточными границами, опубликованная на сайте Президента Украины, набрала 25 тысяч голосов, необходимых для ее рассмотрения Главой государства

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на петицию.

Автором петиции под названием "Полный запрет концертной деятельности артистов из страны-агрессора — России до возвращения Крыма в состав Украины и восстановления контроля Украиной над своими восточными границами” стал продюсер и шоумен Игорь Кондратюк. Ее разместили на сайте Президента 21 сентября 2021 года.

На утро 11 октября она собрала уже 25 289 голосов из 25 000 необходимых, хотя до завершения голосования осталось еще 72 дня.

Музыка и другие виды искусства от агрессора не могут быть вне политики во время войны. Так как они есть продолжение войны другими методами — методами интереса украинцев к культуре агрессора, от оружия которого погибли тысячи украинцев и претерпели лишений миллионы вынужденных переселенцев, — указывает инициатор петиции.

Как сообщалось, 6 июля Президент отреагировал на петицию об увольнении зампреда ОП Татарова, набравшую 25 тыс. голосов: увольнять заместителя Ермака не будет.

Также известно, что в прошлом году в Украине попал под запрет российский канал RTVi.

РФ петиции президент голосование

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