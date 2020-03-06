В Україні потрапив під заборону російський канал RTVi

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення вилучила з переліку іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення та законодавства України російський телеканал "RTVI"

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Національна рада з питань телебачення і радіомовлення вилучила з переліку іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення та законодавства України російський телеканал "RTVI"

Про це повідомляє пресслужба відомства, передає RegioNews. "6 березня Національна рада своїм рішенням визнала, що зміст іноземної програми "RTVI", яка має юрисдикцію Королівства Іспанії, не відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення і законодавства України. Тому її вилучено із переліку дозволених для ретрансляції програм, що не дає змоги вітчизняним провайдерам далі поширювати її в мережах України", - йдеться в повідомленні. Зазначається, що в ході моніторингу програмного наповнення телеканалу з 24 лютого по 1 березня 2020 року виявлено наявність порушення частини другої статті 6 Закону України "Про телебачення і радіомовлення". На каналі регулярно з'являються російські артисти зі списку осіб, які загрожують національній безпеці (Володимир Меньшов, Микола Цискарідзе, Михайло Пореченков). А 1 березня в одній з телепередач "RTVi" показали карту світу, де Крим був позначений як територія Росії. Раніше українські прикордонники не пустили в країну російського журналіста, головного редактора RTVI Олексія Пивоварова.

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