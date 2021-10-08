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08 жовтня 2021, 10:11 294

Зеленський своїм указом помилував 31 засудженого військовослужбовця

08 жовтня 2021, 10:11 294
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Фото: з відкритих джерел
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Президент України Володимир Зеленський підписав указ про помилування 31 раніше засудженого українського військовослужбовця

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба глави держави.

"Беручи до уваги ступінь тяжкості вчинених злочинів, строк фактичного відбуття покарання, особи засуджених, їхній сімейний стан, поведінку до вчинення злочину та після засудження, відшкодування завданих збитків та усунення заподіяної шкоди, думку органів і установ виконання покарань щодо доцільності помилування та інших обставин, відповідно до пункту 27 статті 106 Конституції України Володимир Зеленський підтримав пропозицію Комісії та підписав указ про помилування цих засуджених", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що таке помилування військових зроблено вперше в новітній історії України. При визначенні осіб для помилування враховували їхні заслуги перед державою.

За словами голови Комісії у питаннях помилування Андрія Готи, під час розгляду справ були відібрані особи, які не вчиняли тяжких злочинів. Помилування, зокрема, не стосується справ щодо військових, які скоїли ДТП у стані алкогольного сп'яніння. Також не розглядаються справи засуджених за вбивство.

Нагадаємо, раніше Зеленський передав генсеку ООН список українських політв’язнів у РФ. В списку майже 450 українців, яких утримують на тимчасово окупованих територіях і в Росії. Він попросив Антоніу Гутерріша сприяти у звільненні ув’язнених.

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