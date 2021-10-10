На Запоріжжі порушено кримінальну справу за погрози фермерам і вимагання переоформлення права власності

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У Пологівському районі на Запоріжжі поліція припинила незаконні дії групи озброєних молодиків на території фермерського господарства

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Запорізької області, передає RegioNews.

Особи порушників встановлені. Вони доставлені до відділення поліції для дачі пояснень. Вилучена зброя та набої до неї направлені на проведення експертизи. Відкриті кримінальні провадження, найсуворіша санкція за якими передбачає позбавлення волі на строк до семи років. Слідство триває, - йдеться в повідомленні.

У поліції розповідають, що 7 жовтня близько 14:10 до відділення поліції № 3 Пологівського районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що на територію одного з фермерських господарств в селі Благодатному на трьох автомобілях приїхала група молодих людей і погрожують його керівництву та співробітникам зброєю.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група та наряди груп реагування патрульної поліції. Правоохоронці припинили незаконні дії порушників.

На місці події співробітники поліції встановили, що група молодиків з демонстрацією зброї погрожувала забрати врожай, примушувала голову фермерського господарства переоформити право власності на майно та віддати свою частку спадкового комплексу сільського фермерського господарства. Крім того, порушники порізали колесо трактору та кілька коліс службових автомобілів підприємства, - повідомляють правоохоронці.

За цим фактом слідчим були відкриті кримінальні провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч. 2 ст. 355 (Примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов'язань) Кримінального кодексу України.

В рамках проведення досудового розслідування правоохоронці опитали свідків та очевидців події, вилучили записи з камер відеоспостереження підприємства. У порушників вилучені чотири мисливські гладкоствольні рушниці, три травматичні пістолети марок "ПМТ", "ПМР" та "Форт 12", 24 мисливські набої, 18 патронів до пістолетів, 18 патронів з гумовими кулями, 9 пластикових набоїв.

Також слідчим підготовлено та скеровано до суду клопотання про арешт трьох автомобілів марки "TOYOTA Land Cruiser", на яких пересувались порушники.

Особи всіх чоловіків, які вторглись на територію фермерства, встановлені. Це жителі Запорізької та Дніпропетровської області від 23-х до 31-го року.

Як повідомлялося, у травні у Харкові затримали рейдерів, які захоплювали сільськогосподарські підприємства.

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