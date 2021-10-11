Ночью возле дома Порошенко произошло несколько столкновений между пикетчиками
В ночь на 11 октября между участниками акции возле дома пятого президента Украины Петра Порошенко в Козине Киевской области время от времени возникали столкновения, которые правоохранители регулярно прекращали
Об этом в Facebook сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.
Под домом Петра Порошенко продолжается акция активистов с противоположными взглядами на политические события. Одни заявляют о связях Порошенко с Медведчуком, другие - в том числе, ветераны АТО - противостоят первым.
По состоянию на 10:00 новых существенных нарушений правопорядка не зафиксировано.
В полиции напомнили, что 10 октября один из участников акции совершил действия, нарушающие общественный порядок. Полиция составила на мужчину административный протокол по ст. 173. КУоАП (Мелкое хулиганство).
Сейчас публичный порядок в Козине обеспечивают почти 90 работников Обуховского районного управления полиции, полиции диалога, управления превентивной деятельности и спецназовцев. На месте происшествия находится руководство ГУНП в Киевской области и руководство Обуховского РУП.
Как сообщалось, вчера под домом Порошенко произошли столкновения, лидер ЕС отреагировал. Митингующие сообщили, что пришли к Порошенко, чтобы спросить о его связях с Медведчуком.