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11 октября 2021, 11:29 920

Ночью возле дома Порошенко произошло несколько столкновений между пикетчиками

11 октября 2021, 11:29 920
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Фото Нацполиции
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В ночь на 11 октября между участниками акции возле дома пятого президента Украины Петра Порошенко в Козине Киевской области время от времени возникали столкновения, которые правоохранители регулярно прекращали

Об этом в Facebook сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Под домом Петра Порошенко продолжается акция активистов с противоположными взглядами на политические события. Одни заявляют о связях Порошенко с Медведчуком, другие - в том числе, ветераны АТО - противостоят первым.

По состоянию на 10:00 новых существенных нарушений правопорядка не зафиксировано.

В полиции напомнили, что 10 октября один из участников акции совершил действия, нарушающие общественный порядок. Полиция составила на мужчину административный протокол по ст. 173. КУоАП (Мелкое хулиганство).

Сейчас публичный порядок в Козине обеспечивают почти 90 работников Обуховского районного управления полиции, полиции диалога, управления превентивной деятельности и спецназовцев. На месте происшествия находится руководство ГУНП в Киевской области и руководство Обуховского РУП.

Как сообщалось, вчера под домом Порошенко произошли столкновения, лидер ЕС отреагировал. Митингующие сообщили, что пришли к Порошенко, чтобы спросить о его связях с Медведчуком.

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