Під будинком Порошенка відбулися сутички, лідер ЄС відреагував

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У Козині на Київщині десятки молодиків під час акції почали прориватися в будинок п’ятого президента України. У поліції це назвали "мирною акцією двох громадських організацій з різними точками зору на політичні події в країні"

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на NV.ua.

Як повідомили в поліції, 9 жовтня опівночі на Обухівщині розпочалася мирна акція двох громадських організацій з різними точками зору на політичні події в країні.

Самі мітингувальники повідомили, що прийшли до Порошенка, щоби спитати про його зв’язки з Медведчуком. Адже напередодні останньому оголосили ще одну підозру в держзраді і пособництві терроризму. Йдеться про справу, яка пов’язана з організацією покупки вугілля в ОРДЛО. На плівках також фігурує і прізвище Порошенка.

На місці події публічний порядок забезпечують понад 60 працівників Обухівського районного управління поліції, поліції діалогу та спецпризначенців.

У "Європейській солідарності" стверджують, що акція проплачена, а серед учасників були неповнолітні.

П’ятий президент України, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко відреагував на акцію біля його будинку в Козині. Він заявив у Facebook, що Офіс президента "нестиме за це відповідальність".

За його словами, до його маєтку прибули "російськомовні тітушки", а "цим брудним сценарієм, зробленим за гроші, вкрадені у платників податків, вони намагаються відволікти увагу, щоб уникнути відповідальності".

Офісу президента я хочу сказати: ви за це будете нести відповідальність. Будете відповідати за бездіяльність провоохоронних органів, за те, що Офіс президента роздає накази про купівлю тітушок, посилає їх сюди, паплюжачи Україну. Володимире Олександровичу, ми вас точно не боїмося, а от ви — боїтеся нас! — заявив Порошенко.

В Офісі президента на звинувачення поки що не реагували.

Як повідомлялося, СБУ перевірить причетність Порошенка та Гонтаревої до нової справи Медведчука.

Раніше Медведчук отримав ще одну підозру за державну зраду та фінансування тероризму.