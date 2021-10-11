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У Чернігові триває прощання з померлим нардепом Антоном Поляковим
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11 жовтня 2021, 11:03 2377

У Чернігові триває прощання з померлим нардепом Антоном Поляковим

11 жовтня 2021, 11:03 2377
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Фото з відкритих джерел
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Розпочалася церемонія прощання з народним депутатом Антоном Поляковим в Чернігівському обласному філармонійному центрі, прибули колеги покійного

Про це повідомляє Telegram-канал PavlovskyNews, передає RegioNews.

На прощання прибули однопартійці Антона Полякова "За майбутнє" і ексспікер ВР Дмитро Разумков. Всі вони не вірять у те, що Поляков сам вжив метадон перед смертю.

Разумков заявив, що це не схоже на Полякова, а нардеп Тарас Батенко сказав, що ніхто жодного разу не бачив, щоби Поляков був під дією метадону. Нардеп поки не готовий сказати, кому була вигідна смерть Полякова, - йдеться в повідомленні.

Також Батенко заявив, що "За майбутнє" ініціює відкликання Галини Третьякової с поста глави депутатської комісії.

Як повідомила колега та співмешканка Полякова народний депутат Анна Скороход, прощання триватиме до 11:30.

О 11:45 відбудеться похоронна відправа у Спасо-Преображенському соборі. О 13:00 Полякова поховають на цвинтарі "Яцево" у Чернігові, після цього о 14:00 відбудеться поминальний обід в ресторані "Градецький".

Як повідомлялося, у крові померлого нардепа Полякова знайшли метадон.

Нагадаємо, у Києві помер народний депутат Антон Поляков.

Згодом нардеп Третякова у чаті "Слуг народу" пораділа смерті нардепа Полякова.

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