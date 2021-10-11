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В Чернигове проходит прощание с умершим нардепом Антоном Поляковым
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11 октября 2021, 11:03 2347

В Чернигове проходит прощание с умершим нардепом Антоном Поляковым

11 октября 2021, 11:03 2347
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Фото из открытых источников
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Началась церемония прощания с народным депутатом Антоном Поляковым в Черниговском областном филармоническом центре, прибыли коллеги покойного

Об этом сообщает Telegram-канал PavlovskyNews, передает RegioNews.

На прощание прибыли однопартийцы Антона Полякова "За майбутне" и экс-спикер ВР Дмитрий Разумков. Все они не верят в то, что Поляков сам употребил метадон перед смертью.

Разумков заявил, что это не похоже на Полякова, а нардеп Тарас Батенко сказал, что никто ни разу не видел, чтобы Поляков был под действием метадона. Нардеп пока не готов сказать, кому была выгодна смерть Полякова, - говорится в сообщении.

Также Батенко заявил, что "За майбутне" инициирует отзыв Галины Третьяковой с поста главы депутатской комиссии.

Как сообщила коллега и сожительница Полякова народный депутат Анна Скороход, прощание продлится до 11:30.

В 11:45 состоится отпевание в Спасо-Преображенском соборе. В 13:00 Полякова похоронят на кладбище "Яцево" в Чернигове, после этого в 14:00 состоится поминальный обед в ресторане "Градецкий".

Как сообщалось, в крови умершего нардепа Полякова нашли метадон.

Напомним, в Киеве скончался народный депутат Антон Поляков.

Впоследствии нардеп Третьякова в чате "Слуг народа" порадовалась смерти нардепа Полякова.

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