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10 жовтня 2021, 17:07 5

Стало відомо, коли відбудеться похорон Антона Полякова

10 жовтня 2021, 17:07 5
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Фото з відкритих джерел
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Прощання з парламентарем Антоном Поляковим, який раптово помер 8 жовтня, відбудеться 11 жовтня

Як передає RegioNews, про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на на Facebook-сторінку покійного.

Попрощатися з народним депутатом можна буде з 10 ранку в понеділок, у Чернігівському обласному філармонійному центрі, що на проспекті Миру.

Як повідомлялося, 8 жовтня у Києві помер народний депутат Антон Поляков.

У поліції повідомили, які розглядають версії смерті нардепа Полякова: хронічне захворювання, яке могло призвести до смерті, або ж отруєння невідомою речовиною, самостійно або невідомою особою.

Антон Поляков смерть похорон нардеп

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