Стало відомо, коли відбудеться похорон Антона Полякова
Прощання з парламентарем Антоном Поляковим, який раптово помер 8 жовтня, відбудеться 11 жовтня
Як передає RegioNews, про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на на Facebook-сторінку покійного.
Попрощатися з народним депутатом можна буде з 10 ранку в понеділок, у Чернігівському обласному філармонійному центрі, що на проспекті Миру.
Як повідомлялося, 8 жовтня у Києві помер народний депутат Антон Поляков.
У поліції повідомили, які розглядають версії смерті нардепа Полякова: хронічне захворювання, яке могло призвести до смерті, або ж отруєння невідомою речовиною, самостійно або невідомою особою.
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