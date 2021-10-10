Стало відомо, коли відбудеться похорон Антона Полякова

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Як передає RegioNews, про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на на Facebook-сторінку покійного.

Попрощатися з народним депутатом можна буде з 10 ранку в понеділок, у Чернігівському обласному філармонійному центрі, що на проспекті Миру.

Як повідомлялося, 8 жовтня у Києві помер народний депутат Антон Поляков.

У поліції повідомили, які розглядають версії смерті нардепа Полякова: хронічне захворювання, яке могло призвести до смерті, або ж отруєння невідомою речовиною, самостійно або невідомою особою.