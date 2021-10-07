Зеленський подав апеляцію на рішення суду про скасування його указу щодо звільнення з посади голови КСУ Тупицького

Про це повідомляється у дописі на сторінці Верховного Суду у Facebook, передає RegioNews.

Верховний Суд призначив дату розгляду апеляції на 17 листопада 2021 року.

Велика Палата Верховного Суду ухвалою від 7 жовтня 2021 року призначила до розгляду апеляційну скаргу Президента України на рішення Касаційного адміністративного суду у складі ВС у справі № 9901/96/21 за позовом Олександра Тупицького щодо оскарження Указу Президента України від 27 березня 2021 року № 124/2021 "Про деякі питання забезпечення національної безпеки України" в частині скасування Указу Президента України від 14 травня 2013 року № 256 про призначення позивача суддею Конституційного Суду України, – йдеться у повідомленні.