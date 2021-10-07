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07 жовтня 2021, 20:57 3

Зеленський подав апеляцію на рішення суду про скасування його указу щодо звільнення з посади голови КСУ Тупицького

07 жовтня 2021, 20:57 3
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Фото з відкритих джерел
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Верховний Суд розгляне апеляцію Зеленського на рішення про визнання протиправним його указу про скасування призначення Тупицького суддею КС

Про це повідомляється у дописі на сторінці Верховного Суду у Facebook, передає RegioNews.

Верховний Суд призначив дату розгляду апеляції на 17 листопада 2021 року.

Велика Палата Верховного Суду ухвалою від 7 жовтня 2021 року призначила до розгляду апеляційну скаргу Президента України на рішення Касаційного адміністративного суду у складі ВС у справі № 9901/96/21 за позовом Олександра Тупицького щодо оскарження Указу Президента України від 27 березня 2021 року № 124/2021 "Про деякі питання забезпечення національної безпеки України" в частині скасування Указу Президента України від 14 травня 2013 року № 256 про призначення позивача суддею Конституційного Суду України, – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, завершено розслідування щодо Тупицького.

Раніше, 17 серпня Офіс Президента оскаржив рішення Верховного суду про незаконність звільнення голови КСУ Тупицького.

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