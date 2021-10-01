Завершено розслідування щодо Тупицького - Офіс генпрокурора

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Завершено досудове розслідування щодо Олександра Тупицького у справі про незаконне використання ключа підпису платіжних документів КСУ та втручанні в онлайн-систему Держказначейства

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Повідомляється, що розслідуванням встановлено, що колишній Голова КСУ за попередньою змовою з головним бухгалтером несанкціоновано втручалися в роботу автоматизованої системи дистанційного обслуговування клієнтів Державної казначейської служби України при підписанні електронних бухгалтерських документів. В результаті цього було спотворено інформацію про дійсного їх підписувача, порушено процес обробки інформації, а також встановлений порядок її маршрутизації.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора завершено досудове розслідування стосовно колишнього Голови Конституційного Суду України та головного бухгалтера суду за фактами несанкціонованого втручання в роботу автоматизованої системи (остаточна кваліфікація дій ексголови Суду — ч. 4, 5 ст. 27, ч. 2 ст. 361 КК України, а головного бухгалтера — ч. 2 ст. 361 КК України), — йдеться в повідомленні.

В ОГП зазначається, що ексголова суду передав захищений електронний носій із власним ключем кваліфікованого електронного підпису та пароль до нього головному бухгалтеру. Після відсторонення його від посади Голови Суду через повідомлення про підозру в грудні 2020 року надав головному бухгалтеру незаконну вказівку про подальше використання цього ключа від його імені та замість нього для підписання платіжних та інших документів в автоматизованій системі. Такі несанкціоновані втручання відбувалися навіть під час перебування підозрюваного за кордоном.

У такий спосіб було підписано понад 200 електронних платіжних доручень, електронних документів з бюджетних зобов’язань, з розподілу показників зведених кошторисів, розподілів відкритих асигнувань та кошторисних призначень тощо, — інформує ОГП.

Наразі стороні захисту повідомлено про завершення досудового розслідування та надано доступ до його матеріалів.

Як повідомлялося, звільненому Зеленським голові КСУ Олександру Тупицькому Офіс Генпрокурора повідомив про підозру 16 липня.