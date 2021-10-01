У Грузіі затримали Михайла Саакашвілі, Зеленський відреагував

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Колишнього президента Грузії та голову виконавчого комітету Національної ради реформ Михайла Саакашвілі затримали. Його затримання відбулося після повернення до Грузії

Про це пише RegioNews з посиланням на брифінг прем'єр-міністра Грузії Іраклія Гарібашвілі.

"Розшукуваний Михайло Саакашвілі заарештований, переведений в пенітенціарної установи. Наші правоохоронці здійснили затримання Михайла Саакашвілі на найвищому рівні", - заявив прем'єр.

Він також додав, що спецслужби вжили всіх заходів, щоб перешкоди для затримання Саакашвілі були мінімальними.

"Наші агентства мали інформацію про його переміщення. Починаючи з України в бік Грузії і цей процес перебував під повним контролем. Були вжиті відповідні заходи і обрані такий час і місце, щоб перешкоди для затримання були мінімальними", - повідомив прем'єр.

Вранці 1 жовтня колишній президент повідомив, що повернувся до Грузії. Спочатку влада спростовувала цю інформацію.

Втім, потім стало відомо, що Саакашвілі все-таки в країні. Його затримали правоохоронці. У Грузіі Саакашвілі заочно засуджений за перевищення повноважень.

На затримання екс-президента Грузіі вже відреагував Президент України Володимир Зеленський. Він висловив стурбованість таким рішенням грузинської влади.

"Уважно стежимо за повідомленнями про затримання голови виконавчого комітету Національної ради реформ України Михайла Саакашвілі. Президент Володимир Зеленський стурбований подібними новинами і тоном розпирають в Грузії заяв про можливий розвиток ситуації", - написав на своїй сторінці в Facebook речник Глави держави Сергій Никифоров і додав, що офіційий Київ вимагатиме пояснень у зв’язку з затриманням Саакашвілі

МЗС же, у свою чергу запросило посла Грузіі в Україні.

"До МЗС запросили керівника посольства України в Грузіі для надання офіційної інформації щодо затримання Саакашвілі", - зауважив речник міністерства Олег Ніколенко.