Зеленський звільнив Стефанчука з посади свого представника у Раді

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Президент Володимир Зеленський звільнив першого заступника голови Верховної Ради Руслана Стефанчука з посади представника глави держави у парламенті

Про це свідчить відповідний указ №522/2021 від 6 жовтня, передає RegioNews.

Звільнити Стефанчука Руслана Олексійовича від виконання обов’язків Представника Президента України у Верховній Раді України.", - йдеться в документі.

Нагадаємо, що 5 жовтня Рада відсторонила 240 голосами очільника парламенту Дмитра Разумкова на два засідання. Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко не виключає, що голосування за звільнення спікера парламенту Дмитра Разумкова відбудеться вже цього тижня.

Водночас у "Слузі народу" назвали основного кандидата на посаду спікера Ради. Ним є перший заступник спікера Руслан Стефанчук.

Також президент Володимир Зеленський вперше публічно прокоментував ймовірне звільнення Голови Верховної Ради Дмитра Разумкова.

Крім того, фракція "Слуги народу” у парламенті пропонує, щоб засідання, під час якого буде розглядатися питання про відкликання Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради, вів депутат від СН Данило Гетманцев.