08:46  07 октября
В Украине за сутки обнаружили более 15 тысяч новых больных COVID-19
10:13  07 октября
Зеленский уволил Стефанчука с должности своего представителя в Раде
18:54  07 октября
День в ООС: на Луганщине беспилотник боевиков пересекал линию разграничения
UA | RU
UA | RU
07 октября 2021, 20:57 2

Зеленский подал апелляцию на решение суда об отмене его указа об увольнении с должности главы КСУ Тупицкого

07 октября 2021, 20:57 2
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Верховный Суд рассмотрит апелляцию Зеленского на решение о признании противоправным его указа об отмене назначения Тупицкого судьей КС

Об этом сообщается на странице Верховного Суда в Facebook, передает RegioNews.

Верховный Суд назначил дату рассмотрения апелляции на 17 ноября 2021 года.

Большая Палата Верховного Суда определением от 7 октября 2021 года назначил к рассмотрению апелляционную жалобу Президента Украины на решение Кассационного административного суда в составе ВС в деле № 9901/96/21 по иску Александра Тупицкого относительно обжалования Указа Президента Украины от 27 марта 2021 года № 124/2021 "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины" в части отмены Указа Президента Украины от 14 мая 2013 года № 256 о назначении истца судьей Конституционного Суда Украины, – говорится в сообщении.

Как сообщалось, завершено расследование в отношении Тупицкого.

Ранее, 17 августа Офис Президента обжаловал решение Верховного суда о незаконности увольнения главы КСУ Тупицкого.

Владимир Зеленский Офис президента Верховный суд Александр Тупицкий жалоба

Зеленский уволил Стефанчука с должности своего представителя в Раде
07 октября 2021, 10:13
Зеленский продолжает лидировать в президентском рейтинге - исследование
04 октября 2021, 13:20
В Грузии задержали Михаила Саакашвили, Зеленский отреагировал
01 октября 2021, 21:30
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Прощание с Разумковым: как Зеленский ничего не выиграл и лишь развязал своему бывшему партнеру руки
Мэр в "шоколаде" : как главе Мелитополя удалось превратить город в "прачечную" областного масштаба
Все публикации »
Алексей Голобуцкий
Владимир Фесенко
Виктор Таран
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram