Зеленский подал апелляцию на решение суда об отмене его указа об увольнении с должности главы КСУ Тупицкого
Верховный Суд рассмотрит апелляцию Зеленского на решение о признании противоправным его указа об отмене назначения Тупицкого судьей КС
Об этом сообщается на странице Верховного Суда в Facebook, передает RegioNews.
Верховный Суд назначил дату рассмотрения апелляции на 17 ноября 2021 года.
Большая Палата Верховного Суда определением от 7 октября 2021 года назначил к рассмотрению апелляционную жалобу Президента Украины на решение Кассационного административного суда в составе ВС в деле № 9901/96/21 по иску Александра Тупицкого относительно обжалования Указа Президента Украины от 27 марта 2021 года № 124/2021 "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины" в части отмены Указа Президента Украины от 14 мая 2013 года № 256 о назначении истца судьей Конституционного Суда Украины, – говорится в сообщении.
Как сообщалось, завершено расследование в отношении Тупицкого.