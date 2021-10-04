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04 жовтня 2021, 13:20 2

Зеленський продовжує лідирувати у президентському рейтингу – дослідження

04 жовтня 2021, 13:20 2
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Фото з відкритих джерел
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Якби президентські вибори відбулися найближчого тижня, то перемогу на них здобув би Володимир Зеленський, за якого готові проголосувати 32% українців серед тих, хто визначився і піде на вибори

Як передає RegioNews, про це свідчать результати соціологічного дослідження, яке провів "Український інститут майбутнього" спільно з соціологічною компанією "Нью імідж маркетинг груп".

У президентському рейтингу Зеленський піднявся на 2% у порівнянні з червнем і на 7% у порівнянні з лютим.

Водночас рейтинг найближчих конкурентів Зеленського Петра Порошенка і Юрія Бойка опустився у порівнянні з червнем на 2% і 1% відповідно. Обидва мають по 12% серед тих, хто визначився і піде на вибори. Четверте місце займає Юлія Тимошенко – 11 % серед тих, хто визначився і піде на вибори. Водночас виріс рейтинг Володимира Гройсмана і Євгена Мураєва до 7% серед тих, хто визначився і піде на вибори.

Найбільше підтримує Зеленського молодь до 24 років – 39%. Зі збільшенням віку респондентів їхня готовність голосувати за нього зменшується і серед людей старшого віку становить лише 21%. Натомість старші люди втричі частіше підтримують Бойка (13% проти 4% серед молоді).

За регіональним розподілом Зеленський закріпив електоральне лідерство на Заході з 23% проти 16% у Порошенка та на Півдні з 24% проти 13% у Бойка. У Центрі президент утримує перше місце з 22% проти 10% Порошенка та 10% Гройсмана.

На Сході Зеленський також випереджає Бойка – відповідно 27% до 16%. Тим не менш, Донбас залишається проблемним регіоном для Зеленського – там він беззаперечно програє Бойку – 16% до 29%.

Порівняно невелика підтримка у Донецькій та Луганській областях корелює з низькою довірою там до чинного голови держави та більшою часткою тих, хто виступає за позачергові президентські вибори, — підкреслили в "Українському інституті майбутнього".

Слід відзначити, що більшість громадян, а саме 81% збираються голосувати на президентських виборах. Не мають такого наміру 16%, і не визначилися 3% громадян.

Під час дослідження, яке було проведено у період з 18 по 28 вересня 2021 року, опитали 2 400 респондентів по всій території України. Похибка не перевищує 2%.

Як повідомлялося, згідно із соцдослідженням, до Верховної Ради можуть потрапити п'ять партій.

соціологія рейтинг президент Володимир Зеленський Петро Порошенко Юрій Бойко Юлія Тимошенко

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