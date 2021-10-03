Зеленський може бути причетний до відмивання Коломойським грошей ПриватБанку, - розслідування "Слідства. Інфо"

Президент Володимир Зеленський та його близькі соратники могли бути причетними до переказів 40 мільйонів доларів від структур, пов’язаних із олігархом Ігорем Коломойським. Ці кошти могли бути частиною історії з виведенням та відмиванням грошей "ПриватБанку"

Про це йдеться у новому фільмі-розслідуванні "Слідства Інфо" "Офшор 95".

Зокрема, автори розслідування дослідили документи Pandora Papers, які стали публічними після нового масштабного витоку. В цих документах містилися дані щодо 14 фірм, які реєстрували та обслуговували офшорні компанії.

Як стверджують автори розслідування, вони знайшли підтвердження схеми, за якою офшорні фірми Зеленського та його команди з 2012 року нібито отримали 40 мільйонів доларів від компаній, пов’язаних із олігархом Ігорем Коломойським. Це відбувалося у період, коли студія "Квартал 95" почала співпрацювати з телеканалом "1+1". Коломойський, нагадують автори фільму, сьогодні є фігурантом розслідування в Україні, Великій Британії та США щодо виведення та відмивання грошей з "ПриватБанку".

Посилаючись на документи, журналісти стверджують, що у 2012 році "кварталівці" зареєстрували понад десяток фірм на Британських Віргінських островах, Белізі та на Кіпрі. В серці цієї мережі перебувала досі невідома фірма Maltex Multicapital Corp. Згідно із документами витоку, Maltex була порівну поділена між фірмами Володимира Зеленського, братів Сергія та Бориса Шефірів та ще одного "кварталівця" — сценариста та режисера продуктів студії Андрія Яковлева.

Номінальним власником центру мережі виступала інша компанія, Davegra Limited. На той час її власником був нинішній очільник Служби безпеки України Іван Баканов. Саме він підписав так звану "трастову декларацію" — документ, який фіксує відносини між номінальним та реальним власником компанії.

Як пояснив "Слідству.Інфо" експерт зі структурування активів Максим Греков, трастові декларації зазвичай укладають для збереження конфіденційності реального власника компанії. Тобто, фірма Івана Баканова виступила номінальним власником Maltex Multicapital, щоб приховати реального — Володимира Зеленського та його партнерів.

Автори фільму зазначають, що відповідно до документів Pandora Papers, 40 мільйонів доларів формально були сплачені як внесок до статутного капіталу. Водночас офшорні компанії, які ймовірно перераховували кошти "кварталівцям", підозрюють у відмиванні мільярдів з "Приватбанку" — співвласником цього банку раніше був Ігор Коломойський.

Крім того, за даними джерел "Слідства.Інфо", переказ грошей відбувався через кіпрську філію "Приватбанку" — ту саму, через яку олігарх міг відмивати мільйони. Нові документи засвідчують, що принаймні одна з компаній очільників "95 кварталу" мала рахунок у цьому банку. Тобто офшори Зеленського також могли бути частиною історії з відмиванням брудних грошей.

На запитання, навіщо "Кварталу 95" офшори, Борис Шефір, який на відміну від своїх партнерів не пішов у політику, і є власником суттєвої частини офшорного бізнесу "кварталівців", відповів: "Це ви поставте нашим законотворцям (запитання — Ред.), які таку ситуація створили, що постійно бізнес під загрозою бандитів, які приходять до влади. У той час це було дуже важливо — захистити свої інтереси". Шефір також додав, що почав закривати офшорну частину бізнесу.

Також журналісти намагалися отримати позицію президента Володимира Зеленського стосовно мільйонів від олігарха Коломойського та офшорних дивідендів. Втім, у Зеленського повідомили, що "відповіді не буде".

Нагадаємо, 2016 року уряд України націоналізував ПриватБанк. Для того, щоб врятувати його, держава здійснила докапіталізацію на понад 155 млрд грн. Згодом ексвласники назвали націоналізацію банку незаконною. Тривають судові суперечки (і в Україні, і в закордонних юрисдикціях).

У серпні 2020 року Міністерство юстиції США звинуватило Коломойського в розкраданні мільярдів доларів з ПриватБанку, а потім використанні величезної кількості компаній для відмивання цих грошей в Сполучених Штатах і в усьому світі. Аналогічні справи розслідуються у Великій Британії та Україні.