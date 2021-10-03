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Зеленський каже, що хотів би бути президентом, коли "слуги" виконають усі обіцянки
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03 жовтня 2021, 10:30 11

Зеленський каже, що хотів би бути президентом, коли "слуги" виконають усі обіцянки

03 жовтня 2021, 10:30 11
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з відкритих джерел
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Президент Володимир Зеленський хотів би бути Главою держави в момент, коли будуть виконані всі обіцянки нинішньої владної команди.

Про це Глава держави заявив під час виступу на "великій фракції" партії "Слуга народу" у Трускавці, пише RegioNews з посиланням на Телеграм партії монобільшості

"Я хотів би бути Президентом на момент, коли ми виконаємо всі наші обіцянки", – звернувся Зеленський до депутатів.

Він також наголосив, що зараз в програмі президента "більше не існує пунктів, які ми не можемо виконати". Зеленський також запросив депутатів "у клуб, від якого залежить життя кожного українця".

Президент також похвалив депутатів фракції та похвалився її досягненнями, зазначивши, що партія "Слуга народу" ще має мало досвіду.

Нагадаємо, що на дебатах з п’ятим Президентом України Петром Порошенком Володимир Зеленський запевняв, що йде на один термін. На цьому ж він наголошував під час подання документів на реєстрацію у ЦВК.

Однак під час однієї з прес-конференцій зауважив, що однієї каденції йому може і не вистачити.

Слуга народа президент ЦВК Монобільшість обіцянки

 
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