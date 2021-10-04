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04 жовтня 2021, 12:19 1731

До Верховної Ради можуть потрапити п'ять партій – соцдослідження

04 жовтня 2021, 12:19 1731
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Фото з відкритих джерел
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Якби вибори до Верховної Ради відбулися найближчого тижня, то до парламенту пройшли б п'ять партій: "Слуга народу", ОПЗЖ, "Європейська солідарність", "Батьківщина" та "Сила і честь"

Про це свідчать результати соціологічного дослідження, яке провів "Український інститут майбутнього" спільно з соціологічною компанією "Нью імідж маркетинг груп", передає RegioNews.

23% опитаних проголосували б за партію "Слуга народу". На другому та третьому місці за електоральними преференціями громадян ОПЗЖ – 16% та партія "Європейська солідарність" – 15% серед тих, хто визначився і піде на вибори. Партія "Батьківщина" посідає четверте місце з 14%. Менше голосів одержала парія Ігора Смешка "Сила і честь" – 7%.

Не подолали п’ятивідсотковий бар’єр в абсолютних показниках, отримавши по 4% серед тих, хто визначився і піде на вибори, партії "Українська стратегія Гройсмана" і Євгена Мураєва "Наші". Також "Партія А. Шарія" й "Партія Притули" – кожна отримала по 3% серед тих, хто визначився і піде на вибори. Партія "Голос" одержала 2% серед тих, хто визначився і піде на вибори.

Також стало відомо, що більшість громадян, а саме 70% збираються голосувати на парламентських виборах. 25% не підуть на парламентські вибори й не будуть голосувати. І ще 5% громадян не визначилися.

Під час дослідження, яке було проведено у період з 18 по 28 вересня 2021 року, опитали 2 400 респондентів по всій території України. Похибка не перевищує 2%.

Як повідомлялося, 23 вересня також з'явився новий рейтинг партій: кого українці хочуть бачити в Раді.

Тоді ж стала відома трійка лідерів у президентському рейтингу: Зеленський, Порошенко, Тимошенко.

рейтинг соціологія дослідження партїї

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