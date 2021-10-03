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03 жовтня 2021, 12:18 12

Зеленський про другий термін: "Я ще не вирішив"

03 жовтня 2021, 12:18 12
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з відкритих джерел
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Президент України Володимир Зеленський зазначає, що ще не вирішив чи буде балотуватися на другий термін

Як передає RegioNews про це він заявив під час прес-конференції на виїзному засіданні партії "Слуга народу" у Трускавці

"Я нічого не вирішив з другого терміну", - заявив він.

Раніше Зеленський заявив, що бажає виконати усі обіцянки до завершення каденції. Сьогодні він пояснив ці слова.

"Я говорив, що вважаю, що ми виконали 30-35% нашої програми, і я говорив, що якщо ми не будемо працювати у Раді, і якщо буде постійно політичний спам, то ми не встигнемо це зробити. А я хочу встигнути зробити все, що обіцяв. Але це не значить, що якщо я це встигну зробити за 4,5 роки, то я за півроку до кінця каденції піду. Ні, я попрацюю", - заявив він.

Напередодні Президент України Володимир Зеленський заявив, що хотів би бути президентом, до того часу, коли "слуги" виконають усі обіцянки. Як відомо, під час подання документів до Центрвиброрчкому він заявляв, що йде на один термін.

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