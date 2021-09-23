12:21  23 вересня
Ляшко розповів, чи потрібно COVID-вакцинованим носити маску
11:59  23 вересня
На Буковині випав сніг
17:25  23 вересня
На Донбасі відносне затишшя:бойовики 1 раз порушили "тишу"
UA | RU
UA | RU
23 вересня 2021, 18:03 1484

Трійка лідерів у президентському рейтингу: Зеленський, Порошенко, Тимошенко

23 вересня 2021, 18:03 1484
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Якби вибори президента проходили найближчим часом, то найбільше голосів виборців отримав би чинний глава держави Володимир Зеленський

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, передає RegioNews.

На виборах президента, якби вони відбувалися в середині вересня і якби в них брали участь зазначені кандидати, найбільшу підтримку отримав би Володимир Зеленський – 33,3% серед тих, хто збирається голосувати і визначився з вибором, — зазначають у КМІС.

На другому місці п’ятий президент Петро Порошенко – 16,8% серед тих, хто визначився.

Далі йдуть лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко – 10,3%, співголова фракції ОПЗЖ Юрій Бойко – 9,5% та голова партії "Сила і честь" Ігор Смешко – 8,7%. Підтримка інших кандидатів нижча.

Соціологи відзначають, що порівняно з червнем, зміни у випадку всіх кандидатів – у межах статистичної похибки, тобто формально поточні рейтинги не відрізняються від рейтингів станом на 1-7 червня.

Дослідження тривало 10-15 вересня. Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів було опитано 2002 респонденти, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим та непідконтрольних Україні районів Донецької та Луганської областей).

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% – для показників, близьких до 10%, 1,1% – для показників, близьких до 5%.

Як повідомлялося, з'явився новий рейтинг партій: якби вибори відбувалися в середині вересня 2021 року, до Верховної Ради пройшли б п’ять політичних сил.

опитування соціологія рейтинг президент Володимир Зеленський Петро Порошенко Юлія Тимошенко

Разумкова не запросили на нараду "Слуги народу" з президентом
22 вересня 2021, 20:38
Суд закрив справу проти глави Чернігівського осередку "Нацкорпусу" за образливі написи про президента
17 вересня 2021, 15:02
Кабмін пропонує у 2022 році скоротити видатки на Верховну Раду та Президента
15 вересня 2021, 16:45
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
"Слуги" проти "слуг": Як "ЗеКоманду" на Буковині розриває війна губернатора Осачука і нардепа Папієва
Кому вигідний замах на Шефіра? Що не так зі спробою вбивства першого помічника президента
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Віталій Бала
Андрій Смолій
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram