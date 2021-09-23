Трійка лідерів у президентському рейтингу: Зеленський, Порошенко, Тимошенко
Якби вибори президента проходили найближчим часом, то найбільше голосів виборців отримав би чинний глава держави Володимир Зеленський
Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, передає RegioNews.
На виборах президента, якби вони відбувалися в середині вересня і якби в них брали участь зазначені кандидати, найбільшу підтримку отримав би Володимир Зеленський – 33,3% серед тих, хто збирається голосувати і визначився з вибором, — зазначають у КМІС.
На другому місці п’ятий президент Петро Порошенко – 16,8% серед тих, хто визначився.
Далі йдуть лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко – 10,3%, співголова фракції ОПЗЖ Юрій Бойко – 9,5% та голова партії "Сила і честь" Ігор Смешко – 8,7%. Підтримка інших кандидатів нижча.
Соціологи відзначають, що порівняно з червнем, зміни у випадку всіх кандидатів – у межах статистичної похибки, тобто формально поточні рейтинги не відрізняються від рейтингів станом на 1-7 червня.
Дослідження тривало 10-15 вересня. Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів було опитано 2002 респонденти, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим та непідконтрольних Україні районів Донецької та Луганської областей).
Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% – для показників, близьких до 10%, 1,1% – для показників, близьких до 5%.
Як повідомлялося, з'явився новий рейтинг партій: якби вибори відбувалися в середині вересня 2021 року, до Верховної Ради пройшли б п’ять політичних сил.