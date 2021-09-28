СБУ оголосила підозру ще трьом особам, причетним до "партії Шарія"

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Служба безпеки України повідомила про підозру ще трьом особам, причетним до "партії Шарія", щодо підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

У спецслужбі додають, що в оперативників є аргументовані докази причетності цих осіб до підробки документів про перереєстрацію політичної партії "Об’єднана Україна" у політичну партію "Партія Шарія" та до фальшування протоколів засідань цієї "політичної сили" задля обрання "потрібних керівників партії".

Нагадаємо, що раніше Віктор Шарій, на якого зареєстровано "Партію Шарія", заявив, що не має жодного відношення до діяльності даної "політичної сили" і лише дав нотаріальну згоду на використання в ній свого прізвища. При чому зробив це за грошову винагороду у $500.

Раніше повідомлялось, що 25 вересня одна з керівниць партії Шарія отримала підозру за ч.2 ст. 205-1 Кримінального кодексу України ("підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців").

Крім того, у березні 2021 року міністерство юстиції звернулося в суд щодо заборони діяльності "Партії Шарія". Самого блогера СБУ підозрює у державній зраді.