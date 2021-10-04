В Верховную Раду могут попасть пять партий - социсследование

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Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшую неделю, то в парламент прошли бы пять партий: "Слуга народа", ОПЗЖ, "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Сила и честь"

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, которое провел "Украинский институт будущего" совместно с социологической компанией "Нью имидж маркетинг групп", передает RegioNews.

23% опрошенных проголосовали бы за партию "Слуга народа". На втором и третьем месте по электоральным предпочтениям граждан ОПЗЖ – 16% и партия "Европейская солидарность" – 15% среди тех, кто определился и пойдет на выборы. Партия "Батькивщина" занимает четвертое место с 14%. Меньше голосов получила пария Игоря Смешко "Сила и честь" – 7%.

Не преодолели пятипроцентный барьер в абсолютных показателях, получив по 4% среди тех, кто определился и пойдет на выборы, партии "Украинская стратегия Гройсмана" и Евгения Мураева "Наши". Также "Партия А. Шария" и "Партия Притулы" – каждая получила по 3% среди тех, кто определился и пойдет на выборы. Партия "Голос" получила 2% среди тех, кто определился и пойдет на выборы.

Также стало известно, что большинство граждан, а именно 70% собираются голосовать на парламентских выборах. 25% не пойдут на парламентские выборы и не будут голосовать. И еще 5% граждан не определились.

Во время исследования, которое было проведено в период с 18 по 28 сентября 2021 года, опросили 2 400 респондентов по всей территории Украины. Погрешность не превышает 2%.

Как сообщалось, 23 сентября также появился новый рейтинг партий: кого украинцы хотят видеть в Раде.

Тогда же стала известна тройка лидеров в президентском рейтинге: Зеленский, Порошенко, Тимошенко.