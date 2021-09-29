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29 вересня 2021, 13:39 2

В Україні зареєстровано 365 політичних партій, більшість із них фіктивні - КВУ

29 вересня 2021, 13:39 2
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Фото: з відкритих джерел
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В Україні станом на 1 січня 2021 року зареєстровано 365 політичних партій, що є одним з найвищих показників серед європейських держав. При цьому значна частина партій не ведуть активної діяльності та мають ознаки фіктивності

Про це розповів голова Комітету виборців України Олексій Кошель під час презентації дослідження "Вплив чотирьох років державного фінансування на розбудову політичних партій в Україні", передає RegioNews.

З понад 350 зареєстрованих партій лише 21 партія висунула виборчі списки на парламентських виборах-2019, 194 партії заявили про участь у місцевих виборах-2020", - пояснив голова КВУ Олексій Кошель.

За його словами, у 2020 році в Україні було офіційно зареєстровано 16 нових політичних партій. Це найбільша кількість нових партій за останні чотири роки.

Для порівняння: у 2019 році в Україні було зареєстровано лише 3 нові політичні партії. Натомість у 2016 році було зареєстровано відразу 42 нові партії, 2015 р. - 78, 2014 р. - 36.

Зазначається, що особливістю реєстрації партій є поява значної кількості так званих регіональних політичних сил. Мова йде про партії, які діють виключно в одній чи кількох областях України.

Нагадаємо, раніше у КВУ назвали фракції, які найактивніше голосували у Раді протягом останніх двох років.

КВУ партїї реєстрація вибори політика

 
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