З'явився новий рейтинг партій: кого українці хочуть бачити в Раді

Якби вибори відбувалися в середині вересня 2021 року, до Верховної Ради пройшли б п’ять політичних сил

Про це свідчать дані опитування КМІС, пише RegioNews.

З великою ймовірністю подолали б 5% прохідний бар’єр "Слуга народу", "Європейська Солідарність", "Опозиційна платформа - За життя", "Батьківщина", "Сила і честь". Так, найбільшу підтримку мають партії "Слуга народу", яку підтримали 20% серед тих, хто збирається голосувати і визначився зі своїм вибором, а також "Європейська Солідарність", яку підтримують 17,4% серед тих, хто визначився з вибором.

Третє-четверте місця ділять ОПЗЖ (11,6%) та "Батьківщина" (10,8%), різниця в підтримці цих двох партій у межах статистичної похибки.

Подолала б прохідний бар’єр також партія "Сила і честь" (7,8%). Формально також набирають не менше 5% "Опозиційний блок" (5,5%), Радикальна партія (5%), "Українська стратегія Гройсмана" (5%)

Нагадаємо, на початку вересня повідомлялося, що чотири політичні сили подолали б прохідний 5%-й бар'єр, якби вибори до Верховної Ради відбулися найближчим часом.