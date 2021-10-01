15:42  01 жовтня
Влада Володимира-Волинського погодила перейменування міста
18:03  01 жовтня
У "Слузі народу" сказали, чи почали вже збір підписів за відставку Разумкова
17:33  01 жовтня
На Донбасі окупанти знову обстріляли бійців ООС із забороненої зброї: поранено двоє наших воїнів
UA | RU
UA | RU
01 жовтня 2021, 15:31 9

Колишнього посадовця РНБО підозрюють у держзраді

01 жовтня 2021, 15:31 9
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Колишньому посадовцю Адміністрації президента України та Апарату Ради національної безпеки і оборони висунули обвинувачення у державній зраді. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

За даними слідства, посадовець був завербований іноземною спецслужбою. Його закордонних "кураторів" цікавили держтаємниці, до яких він мав допуск і доступ.

Встановлено, що посадовець передавав представникам іноземної спецслужби секретну інформацію про вищі органи влади", - розповіли оперативники.

Під час спецоперації оперативники викрили протиправну діяльність посадовця.

Наразі колишньому чиновнику вручено обвинувальний акт. Матеріали кримінального провадження за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України направлено до суду.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років.

Раніше повідомлялось, що ДБР повідомило про підозру у перевищенні повноважень колишньому чиновнику Міноборони.

чиновники РНБО президент СБУ розслідування затримання

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Відставка мера Буряка: що тепер чекатиме Запоріжжя
Не без несподіванок, із втратами і очевидним фаворитом. Як пройшов перший місяць виборчої кампанії на 184-му окрузі
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віктор Таран
Віктор Небоженко
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua