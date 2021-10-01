Колишнього посадовця РНБО підозрюють у держзраді

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Колишньому посадовцю Адміністрації президента України та Апарату Ради національної безпеки і оборони висунули обвинувачення у державній зраді. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

За даними слідства, посадовець був завербований іноземною спецслужбою. Його закордонних "кураторів" цікавили держтаємниці, до яких він мав допуск і доступ.

Встановлено, що посадовець передавав представникам іноземної спецслужби секретну інформацію про вищі органи влади", - розповіли оперативники.

Під час спецоперації оперативники викрили протиправну діяльність посадовця.

Наразі колишньому чиновнику вручено обвинувальний акт. Матеріали кримінального провадження за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України направлено до суду.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років.

Раніше повідомлялось, що ДБР повідомило про підозру у перевищенні повноважень колишньому чиновнику Міноборони.