Завершено расследование в отношении Тупицкого - Офис генпрокурора

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Завершено досудебное расследование в отношении Александра Тупицкого по делу о незаконном использовании ключа подписи платежных документов КСУ и вмешательстве в онлайн-систему Госказначейства

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Сообщается, что расследованием установлено, что бывший Председатель КСУ по предварительному сговору с главным бухгалтером несанкционированно вмешивались в работу автоматизированной системы дистанционного обслуживания клиентов Государственной казначейской службы Украины при подписании электронных бухгалтерских документов. В результате этого была искажена информация об их действительном подписчике, нарушен процесс обработки информации, а также установлен порядок ее маршрутизации.

Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора завершено досудебное расследование в отношении бывшего Председателя Конституционного Суда Украины и главного бухгалтера суда по фактам несанкционированного вмешательства в работу автоматизированной системы (окончательная квалификация действий экс-главы Суда — ч. 4, 5 ст. 27, ч. 2 ст. 361 УК Украины, а главного бухгалтера — ч. 2 ст. 361 УК Украины), — говорится в сообщении.

В ОГП отмечается, что экс-председатель суда передал защищенный электронный носитель с личным ключом квалифицированной электронной подписи и пароль к нему главному бухгалтеру. После отстранения его от должности Главы Суда из-за сообщения о подозрении в декабре 2020 года дал незаконное указание главному бухгалтеру о дальнейшем использовании этого ключа от его имени и вместо него для подписания платежных и других документов в автоматизированной системе. Такие несанкционированные вмешательства происходили даже во время пребывания подозреваемого за границей.

Таким образом было подписано более 200 электронных платежных поручений, электронных документов по бюджетным обязательствам, по распределению показателей сводных смет, по распределениям открытых ассигнований и сметных назначений и тому подобное, — сообщили в ОГП.

Сейчас стороне защиты сообщено о завершении досудебного расследования и предоставлен доступ к его материалам.

Как сообщалось, уволенному Зеленским главе КСУ Александру Тупицкому офис Генпрокурора сообщил о подозрении 16 июля.