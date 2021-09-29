В Николаевском облсовете хотят уволить заместителя главы ОГА: не пришёл на отчёт

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В среду, 29 сентября, заместитель главы Николаевской областной государственной администрации Александр Трайтли не выступил перед депутатским корпусом областного совета, депутаты возмущены

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Novosti-N.

Когда пришла очередь чиновника выступить с отчетом, оказалось, что Трайтли не присутствует даже в зале.

По официальной информации Трайтли находится в командировке в Киеве.

Возмущенные депутаты потребовали признать работу Трайтли неудовлетворительной. Они обвинили Трайтли в хамском поведении на комиссиях, в проблемах в областном образовании и спорте, в провале ВНО, провале закупки ноутбуков.

Замглавы облсовета Владимир Фроленко посоветовал Киму уволить своего заместителя и даже называл его трусом, сбежавшим от отчета.

Глава ОГА Виталий Ким подтвердил, что Трайтли в Киеве, в Министерстве образования по поводу субвенции на 25 миллионов.

В итоге депутаты сошлись на том, чтобы перенести вопрос на следующее заседание сессии, но если замгубернатора "уедет по уважительным причинам" и в следующий раз, то тогда уже сделают выводы по поводу его работы.

Свою команду я обижать не дам. И буду отстаивать. Кадровые решения я буду принимать только сам. И только по показателям работы, - подытожил Ким.

Как сообщалось, депутаты Николаевского облсовета обратились к правительству из-за назначения руководителя аграрного госпредприятия.