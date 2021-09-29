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29 вересня 2021, 16:37 78

Депутати Миколаївської облради звернулися до Уряду через призначення керівника аграрного держпідприємства

29 вересня 2021, 16:37 78
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Фото з відкритих джерел
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Депутати Миколаївської обласної ради звернуться до Кабміну, Мінагрополітики, а також до Національної академії аграрних наук з проханням проводити прозорі та чесні конкурси на посади керівників державних аграрних підприємств

Про це повідомляє Суспільне. Миколаїв, передає RegioNews.

Таке рішення прийняли депутати під час сьомої чергової сесії облради.

Представники трудового колективу державного підприємства "Дослідне господарства "Зорі над Бугом" звернулися з проханням до депутатів посприяти проведенню нового конкурсу на посаду директора підприємства.

За словами голови профспілкового комітету, трудовий колектив незадоволений рішенням про призначення на посаду чинного директора Сергія Коцюби.

Це людина, яка не має відповідного досвіду, освіти. Трудовий колектив проти рішення, яке було прийнято неправильно, були порушення під час конкурсу. Ми вважаємо, що це не просто призначення нового директора, а це рейдерське захоплення господарства, ‒ сказала голова профспілкового комітету.

Трудовий колектив державного підприємства підтримав народний депутат Артем Чорноморов.

У підсумку 44 депутати облради підтримали звернення до Кабміну, Міністерства аграрної політики, а також до Національної академії аграрних наук.

Як повідомлялося, сьогодні в Миколаєві пікетували сесію облради з вимогою не закривати школу-інтернат.

Миколаїв облрада звернення депутати Кабмін конкурс кадри

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