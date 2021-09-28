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28 вересня 2021, 21:10 719

Запобіжний захід ексміністру оборони Павловському апеляція залишила без змін

28 вересня 2021, 21:10 719
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Фото з відкритих джерел
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Апеляційний суд відхилив скаргу захисників екс-заступника міністра оборони України Ігоря Павловського в справі закупівлі неякісної техніки для українських армійців і залишив його під вартою з альтернативою застави майже 40 млн грн

Про це повідомляє "5 канал", передає RegioNews.

Я вважаю, що підстав для скасування постанови Печерського судді Соколова немає, прошу залишити апеляційні скарги без задоволення, а постанову слідчого судді без змін, - сказав прокурор на засіданні.

Адвокати підозрюваного наполягають, що таких коштів для сплати застави їх підзахисний не має, підстав для його обвинувачень немає, і тому будуть і далі боротися за пом'якшення запобіжного заходу.

У повідомленні наголошується, що скарга була розглянута лише з сьомої спроби - суд не міг взятися за справу ще з початку липня.

Як повідомлялося, 2 липня ДБР повідомило про підозру у змові ексзаступнику міністра оборони та керівнику суднобудівного заводу.

12 липня суд відправив ексзаступника міністра оборони в СІЗО з заставою в пів мільярда.

31 серпня суд залишив під вартою ексзаступника міністра оборони.

суд арешт апеляція армія змова

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