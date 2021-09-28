Запобіжний захід ексміністру оборони Павловському апеляція залишила без змін
Апеляційний суд відхилив скаргу захисників екс-заступника міністра оборони України Ігоря Павловського в справі закупівлі неякісної техніки для українських армійців і залишив його під вартою з альтернативою застави майже 40 млн грн
Про це повідомляє "5 канал", передає RegioNews.
Я вважаю, що підстав для скасування постанови Печерського судді Соколова немає, прошу залишити апеляційні скарги без задоволення, а постанову слідчого судді без змін, - сказав прокурор на засіданні.
Адвокати підозрюваного наполягають, що таких коштів для сплати застави їх підзахисний не має, підстав для його обвинувачень немає, і тому будуть і далі боротися за пом'якшення запобіжного заходу.
У повідомленні наголошується, що скарга була розглянута лише з сьомої спроби - суд не міг взятися за справу ще з початку липня.
Як повідомлялося, 2 липня ДБР повідомило про підозру у змові ексзаступнику міністра оборони та керівнику суднобудівного заводу.