Суд залишив під вартою ексзаступника міністра оборони

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Печерський районний суд міста Києва залишив під вартою до 28 вересня з альтернативою внесення застави у майже 500 мільйонів гривень колишнього заступника міністра оборони генерал-лейтенанта Ігоря Павловського

Про це пише RegioNews з посиланням на Телеграм адвоката Ростислава Кравця.

За його словами, суд повністю задовольнив клопотання сторони обвинувачення.

Нагадаємо, що Державне бюро розслідувань підозрює колишнього заступника міністра оборони Ігоря Павловського, двох ексначальників департаменту Міноборони, а також голову правління підприємства "Кузня на Рибальському" Валерія Шандру у змові та організації постачання армії у 2016-2018 роках військової техніки низької якості.

Йдеться про бойові катери та автомобілі невідкладної медичної допомоги, які, як вважають слідчі ДБР, не відповідали встановленим вимогам і не можуть використовуватися у Збройних силах України.

За підрахунками ДБР, такі дії призвели до заподіяння збитків державі на понад 475 млн гривень. Покарання за інкримінованими статтями передбачає від семи до 10 років ув'язнення.