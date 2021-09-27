12:24  27 вересня
За два роки родичі "слуг народу" придбали майна на 60 млн гривень - КВУ
17:19  27 вересня
Стало відомо, скільки силовиків в Україні вже вакцинувалися від коронавірусу
17:46  27 вересня
На Донбасі бойовики двічі обстріляли наших захисників:втрат немає
UA | RU
UA | RU
27 вересня 2021, 16:09 10

Справа Шеремета: суд дозволив зняти електронний браслет з Антоненка

27 вересня 2021, 16:09 10
Читайте также на русском языке
Суспільне
Читайте также
на русском языке

Шевченківський суд Києва замінив одному з підозрюваних у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета Андрію Антоненку запобіжний захід з цілодобового на нічний домашній арешт без необхідності носити електронний браслет

Двом іншим підозрюваним продовжили запобіжні заходи: Яна Дугарь залишилася під особистим зобов'язанням, а Юлія Кузьменко — під нічним домашнім арештом, повідомляє RegioNews з посиланням на Суспільне

"Як ми і казали у 2019 році, все це — неправда, все це сфабриковано. Зараз це вже надто явно, ніхто в цьому не сумнівається", — зазначив після засідання Антоненко.

Також суд підтримав клопотання захисту та дозволив повернути Кузьменко особисті речі, які було вилучено раніше. Натомість аналогічне клопотання щодо Дугарь судді не підтримали.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини. Він їхав на ранковий радіоефір своєї програми. До грудня 2019 року у слідства не було жодного офіційного підозрюваного. При цьому розслідування вбивства Шеремета високопосадовці публічно називали "справою честі".

12 грудня 2019 року глава МВС України Арсен Аваков заявив про затримання фігурантів у справі Шеремета – це військовий Сил спеціальних операцій ЗСУ та музикант Андрій Антоненко, лікарка "Охматдиту", волонтерка і дитяча хірургиня Юлія Кузьменко на псевдо "Лиса", а також військова лікарка Яна Дугарь. Слідство припускало, що вибухівку закладала Кузьменко, разом з нею був Антоненко, а Яна Дугарь фотографувала місце розташування камер на мобільний телефон поруч із місцем злочину незадовго до вбивства Шеремета. У ході слідства слідчі змінили підозру Юлії Кузьменко, Андрію Антоненку та Яні Дугарь.

30 квітня Шевченківський райсуд Києва відпустив обвинуваченого у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка під цілодобовий домашній арешт. Захист Андрія Антоненка не виключає, що клопотатиме про виплату підзахисному компенсації за його утримання в СІЗО.

Справа Шеремета суд електронний браслет Антоненко

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Буряк втомився, Буряк йде. Чому мер Запоріжжя терміново зібрався у відставку
До зустрічі за пів року. Як, приймаючи антиолігархічний закон, влада допомогла опозиції його оскаржити
Всі публікації »
Віктор Таран
Віктор Небоженко
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua