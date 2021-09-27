Справа Шеремета: суд дозволив зняти електронний браслет з Антоненка

Суспільне

Шевченківський суд Києва замінив одному з підозрюваних у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета Андрію Антоненку запобіжний захід з цілодобового на нічний домашній арешт без необхідності носити електронний браслет

Двом іншим підозрюваним продовжили запобіжні заходи: Яна Дугарь залишилася під особистим зобов'язанням, а Юлія Кузьменко — під нічним домашнім арештом, повідомляє RegioNews з посиланням на Суспільне

"Як ми і казали у 2019 році, все це — неправда, все це сфабриковано. Зараз це вже надто явно, ніхто в цьому не сумнівається", — зазначив після засідання Антоненко.

Також суд підтримав клопотання захисту та дозволив повернути Кузьменко особисті речі, які було вилучено раніше. Натомість аналогічне клопотання щодо Дугарь судді не підтримали.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини. Він їхав на ранковий радіоефір своєї програми. До грудня 2019 року у слідства не було жодного офіційного підозрюваного. При цьому розслідування вбивства Шеремета високопосадовці публічно називали "справою честі".

12 грудня 2019 року глава МВС України Арсен Аваков заявив про затримання фігурантів у справі Шеремета – це військовий Сил спеціальних операцій ЗСУ та музикант Андрій Антоненко, лікарка "Охматдиту", волонтерка і дитяча хірургиня Юлія Кузьменко на псевдо "Лиса", а також військова лікарка Яна Дугарь. Слідство припускало, що вибухівку закладала Кузьменко, разом з нею був Антоненко, а Яна Дугарь фотографувала місце розташування камер на мобільний телефон поруч із місцем злочину незадовго до вбивства Шеремета. У ході слідства слідчі змінили підозру Юлії Кузьменко, Андрію Антоненку та Яні Дугарь.

30 квітня Шевченківський райсуд Києва відпустив обвинуваченого у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка під цілодобовий домашній арешт. Захист Андрія Антоненка не виключає, що клопотатиме про виплату підзахисному компенсації за його утримання в СІЗО.