Суд відправив ексзаступника міністра оборони в СІЗО з заставою в пів мільярда

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Печерський районний суд міста Києва відправив на два місяці під варту з можливістю внесення застави колишнього заступника міністра оборони Ігоря Павловського.

Як пише Regionews, про це "Прямому" повідомив адвокат Ростислав Кравець.

За його словами Паловський може вийти під заставу майже у 500 мільйонів гривень.

"Суд повністю задовольнив клопотання прокурорів. Застосував заставу, відмовив у задоволенні клопотання щодо взяття на поруки в тому числі і Героїв України і народних депутатів України. Вирішив, що ця застава є можливо, як забезпечення виконання покладених на нього обов’язків", - зауважив юрист.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань підозрює колишнього заступника міністра оборони Ігоря Павловського, двох ексначальників департаменту міноборони, а також голову правління підприємства "Кузня на Рибальському" Валерія Шандру у змові та організації постачання армії у 2016-2018 роках військової техніки низької якості.

Йдеться про бойові катери та автомобілі невідкладної медичної допомоги, які, як вважають слідчі ДБР, не відповідали встановленим вимогам і не можуть використовуватися у Збройних силах України.

За підрахунками ДБР, такі дії призвели до заподіяння збитків державі на понад 475 млн гривень. Покарання за інкримінованими статтями передбачає від семи до 10 років ув'язнення.