15:00  12 липня
У МЗС розповіли, коли в Україні запрацюють COVID-сертифікати
12:17  12 липня
"Слуги народу" на фракцію викликали міністрів економіки та фінансів
08:04  12 липня
Окупанти на Донбасі вісім разів відкривали вогонь та двічі запускали безпілотник
UA | RU
UA | RU
12 липня 2021, 14:03 870

Суд відправив ексзаступника міністра оборони в СІЗО з заставою в пів мільярда

12 липня 2021, 14:03 870
Читайте также на русском языке
Фото из открытых источников
Читайте также
на русском языке

Печерський районний суд міста Києва відправив на два місяці під варту з можливістю внесення застави колишнього заступника міністра оборони Ігоря Павловського.

Як пише Regionews, про це "Прямому" повідомив адвокат Ростислав Кравець.

За його словами Паловський може вийти під заставу майже у 500 мільйонів гривень.

"Суд повністю задовольнив клопотання прокурорів. Застосував заставу, відмовив у задоволенні клопотання щодо взяття на поруки в тому числі і Героїв України і народних депутатів України. Вирішив, що ця застава є можливо, як забезпечення виконання покладених на нього обов’язків", - зауважив юрист.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань підозрює колишнього заступника міністра оборони Ігоря Павловського, двох ексначальників департаменту міноборони, а також голову правління підприємства "Кузня на Рибальському" Валерія Шандру у змові та організації постачання армії у 2016-2018 роках військової техніки низької якості.

Йдеться про бойові катери та автомобілі невідкладної медичної допомоги, які, як вважають слідчі ДБР, не відповідали встановленим вимогам і не можуть використовуватися у Збройних силах України.

За підрахунками ДБР, такі дії призвели до заподіяння збитків державі на понад 475 млн гривень. Покарання за інкримінованими статтями передбачає від семи до 10 років ув'язнення.

ДБР залог Міноборони ЗСУ покарання

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Зміна очільника Прикарпаття: чому пішов Бойчук і хто така Онищук
Не можу звільнити Татарова. Як Зеленський поставив жирну крапку на спробах українців достукатися до нього через петиції
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Володимир Фесенко
Михайло Басараб
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua