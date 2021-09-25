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25 вересня 2021, 12:30 28

Екс-командувач військово-повітряних сил подав до суду на Зеленського

25 вересня 2021, 12:30 28
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з відкритих джерел
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Екс-командувач Повітряних сил, генерал-полковник Сергій Дроздов подав до суду на президента України Володимира Зеленського. Дроздов оскаржує указ про своє звільнення з посади командувача

Про це пише RegioNews з посиланням на РБК-Україна

Зеленський у серпні видав указ про звільнення Дроздова з посади командувача Повітряними силами. У середині вересні Верховний суд прийняв позов генерал-полковника до розгляду.

"Сьогодні не існує процедури звільнення командувача Повітряних сил. Цей порядок не затверджений, тобто у держави немає ніяких підстав для прийняття рішення про звільнення командувача ВПС", - пояснив виданню адвокат Ростислав Кравець мотиви свого клієнта.

Дроздов є фігурантом справи про катастрофу літака Ан-26 з курсантами Харківського університету Повітряних сил, зокрема, його звинувачують у недбалому ставленні до військової служби.

Нагадаємо, катастрофа Ан-26 сталася 25 вересня минулого року.

Керівництво польотів, яке приймало рішення з АН-26 на Харківщині, відсторонили на час слідства.

30 квітня 2021 року повідомлялось, що розслідування катастрофи літака Ан-26 вийшло на фінішну пряму, підозри вручили депутату і двом військовим.

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