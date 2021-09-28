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28 сентября 2021, 21:10 705

Меру пресечения экс-министру обороны Павловскому апелляция оставила без изменений

28 сентября 2021, 21:10 705
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Фото из открытых источников
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Апелляционный суд отклонил жалобу защитников экс-заместителя министра обороны Украины Игоря Павловского в деле закупки некачественной техники для украинских армейцев и оставил его под стражей с альтернативой залога в почти 40 млн грн

Об этом сообщает "5 канал", передает RegioNews.

Я считаю, что оснований для отмены постановления Печерского судьи Соколова нет, прошу оставить апелляционные жалобы без удовлетворения, а постановление следственного судьи без изменений, - сказал прокурор на заседании.

Адвокаты подозреваемого настаивают, что таких средств для уплаты залога их подзащитный не имеет, оснований для его обвинений нет, и поэтому будут и дальше бороться за смягчение меры пресечения.

В сообщении отмечается, что жалоба была рассмотрена лишь с седьмой попытки - суд не мог взяться за дело еще с начала июля.

Как сообщалось, 2 июля ГБР сообщило о подозрении в сговоре экс-заместителю министра обороны и руководителю судостроительного завода.

12 июля суд отправил экс-министра обороны в СИЗО с залогом в полмиллиарда.

31 августа суд оставил под стражей экс-министра обороны.

суд арест апелляция армия сговор

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