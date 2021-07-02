ДБР повідомило про підозру у змові ексзаступнику міністра оборони та керівнику суднобудівного заводу

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Колишньому заступнику міністра оборони України та голові правління заводу "Кузня на Рибальському" повідомили про підозру у змові. За даними слідства, вони причетні до поставок катерів і санітарних автомобілів низької якості

Про це повідомив начальник слідчого відділу Держбюро розслідувань Олег Гриняк на брифінгу, передає RegioNews з посиланням на РБК-Україна.

Підозрюваним вручено клопотання про тримання під вартою з альтернативою застави в сумі, рівнозначній сумі завданих збитків, - зазначив він.

За словами Гриняка, два катери, які були побудовані на "Кузні", не можуть бути прийняті на озброєння через невідповідні характеристики, наприклад, водотоннажність. На питання про можливу причетність екс-акціонерів "Кузні "до схеми він відповів, що перевіряються і "інші особи".

За інформацією джерела в правоохоронних органах, підозру оголошено замміністра оборони України в 2015-2019 роках Ігорю Павловському.

За даними слідства, глава заводу підбурював заступника міністра укласти державний контракт саме з його підприємством. Той дав відповідні вказівки підлеглим керівникам одного з департаментів. Слідство вважає, що Павловський перевищив повноваження.

Крім того, вони допустили закупівлю санітарних автомобілів виробництва "Богдан", які не відповідають вимогам і не можуть використовуватися в ЗСУ. За епізодами з автомобілями та катерами державі завдано збитків на суму понад 475 млн гривень.

Про підозру також повідомили двом колишнім директорам Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони. Досудове розслідування триває.

Як повідомлялося сьогодні, справу за обвинуваченням Гладковського у завданні збитків державі на понад 17 млн грн направили до ВАКС.

Раніше на Хмельниччині СБУ викрила розкрадання запчастин до військових літаків.