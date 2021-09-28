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28 вересня 2021, 16:59 967

Семенченка перевели з ізолятора СБУ до Лук'янівського СІЗО, - дружина

28 вересня 2021, 16:59 967
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Фото з відкритих джерел
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Народного депутата восьмого скликання Семена Семенченка, який голодує вже понад 60 днів, перевели з ізолятора Служби безпеки до Лук'янівського СІЗО

Про місцеперебування Семенченка у Facebook повідомила його дружина Наталка Музика, пише RegioNews.

"Після вчорашнього візиту (у понеділок, 27 вересня, – ред.) представників уповноваженого з прав людини до ізолятора СБУ Семена Семенченка перевели до Лук’янівського СІЗО", – написала вона.

Нагадаємо, що 24 березня СБУ затримала Семена Семенченка. Йому інкримінують організацію не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань.

20 серпня Семенченко оголосив безстрокове голодування, а 3 вересня суд залишив його під вартою.

27 вересня дружина народного депутата восьмого скликання повідомила, що, коли його відвідував адвокат, він втратив свідомість в ізоляторі Служби безпеки України.

Україна СІЗО Полтава нардеп Семен Семенченко

 
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