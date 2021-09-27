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27 вересня 2021, 14:59 87

Семенченко втратив свідомість в ізоляторі СБУ: його дружина б'є на сполох

27 вересня 2021, 14:59 87
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Фото з відкритих джерел
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Народний депутат VIIІ скликання Семен Семенченко, який голодує вже 61 день, 27 вересня, коли його відвідував адвокат, втратив свідомість в ізоляторі Служби безпеки України

Як пише RegioNews, про це у Facebook повідомила дружина Семенченка Наталка Музика.

"Адвокат помітив, що Семен заплющив очі і довго не відкриває. На будь-які дії не реагує. Крізь вії адвокат помітив білки, Семен втратив свідомість. Терміново почав телефонувати і викликав "швидку", - розповіла вона.

За словами Музики, медики привели Семенченка до тями та через 10 хвилин поїхали.

У СІЗО адвокату повідомили, що наступного разу відвідати підзахисного він зможе наступного ранку.

"Цілком імовірно, що на такій стадії голодування (61 день сьогодні) Семен може лягти на ліжко і більше не встати. Ніхто слідкувати, чи він в свідомості, чи в вже в комі, не буде", - переконана дружина Семенченка.

Нагадаємо, що 24 березня СБУ затримала агента НАБУ Семена Семенченка. Йому інкримінують організацію не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань.

20 серпня Семенченко оголосив безстрокове голодування, а 3 вересня суд залишив його під вартою.

Україна Семен Семенченко СБУ НАБУ адвокат

 
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