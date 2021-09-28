Семенченко перевели из изолятора СБУ в Лукьяновское СИЗО, - жена

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Народного депутата восьмого созыва Семена Семенченко, который голодает уже более 60 дней, перевели из изолятора Службы безопасности в Лукьяновское СИЗО

О местопребывании Семенченко в Facebook сообщила его жена Наталья Музыка, пишет RegioNews.

"После вчерашнего визита (в понедельник, 27 сентября, – ред.) представителей уполномоченного по правам человека в изолятор СБУ Семена Семенченко перевели в Лукьяновское СИЗО", – написала она.

Напомним, что 24 марта СБУ задержала Семена Семенченко. Ему инкриминируют организацию не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований.

20 августа Семенченко объявил бессрочную голодовку, а 3 сентября суд оставил его под стражей.

27 сентября жена народного депутата восьмого созыва сообщила, что, когда его посещал адвокат, он потерял сознание в изоляторе Службы безопасности Украины.