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28 сентября 2021, 16:59 949

Семенченко перевели из изолятора СБУ в Лукьяновское СИЗО, - жена

28 сентября 2021, 16:59 949
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Фото из открытых источников
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Народного депутата восьмого созыва Семена Семенченко, который голодает уже более 60 дней, перевели из изолятора Службы безопасности в Лукьяновское СИЗО

О местопребывании Семенченко в Facebook сообщила его жена Наталья Музыка, пишет RegioNews.

"После вчерашнего визита (в понедельник, 27 сентября, – ред.) представителей уполномоченного по правам человека в изолятор СБУ Семена Семенченко перевели в Лукьяновское СИЗО", – написала она.

Напомним, что 24 марта СБУ задержала Семена Семенченко. Ему инкриминируют организацию не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований.

20 августа Семенченко объявил бессрочную голодовку, а 3 сентября суд оставил его под стражей.

27 сентября жена народного депутата восьмого созыва сообщила, что, когда его посещал адвокат, он потерял сознание в изоляторе Службы безопасности Украины.

Украина СИЗО Полтава нардеп Семен Семенченко

 
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