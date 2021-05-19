Нардепи відхилили 12 постанов щодо скасування закону про інститут старост

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Про це пише RegioNews з посиланням на трансляцію засідання парламенту.

Жодна з постанов "Про скасування рішення ВР про прийняття у другому читанні законопроєкту "Про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку інституту старост" не набрала 226-ти голосів.

Автори постанов - депутати з фракції ВО "Батьківщина" аргументували необхідність скасування закону щодо розвитку інституту старост порушенням вимог регламенту ВР.

Інші ініціатори постанов - депутати з фракції партії "Європейська солідарність" пояснювали доцільність скасування закону тим, що запропоновані документом зміни до закону "Про Конституційний Суд України" не стосуються правової регламентації інституту старост, а тому не повинні включатися до цього законодавчого акта.

Зазначимо, що відхилення постанов розблоковує підписання закону №4535 "Про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку інституту старост".

Нагадаємо, що закон про інститут старост парламент ухвалив 15 квітня. Однак після того у ВР внесли 12 постанов про його скасування, які заблокували підписання документа.