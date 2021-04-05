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05 квітня 2021, 13:58 10

Нардепам рекомендують наділити селищних старост новими функціями: про що йдеться

05 квітня 2021, 13:58 10
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Староста зможе надавати адміністративні послуги та/або виконувати окремі завдання адміністратора.
Староста зможе надавати адміністративні послуги та/або виконувати окремі завдання адміністратора.
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В Україні селищним старостам хочуть надати нові ефективні можливості. Парламенту рекомендують схвалити у другому читанні відповідний законопроект №4535.

Як пише RegioNews, про це йдеться в заяві інформаційного управління Апарату ВР.

Таку рекомендацію надав комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

"Під час обговорення проекту члени комітету погодилися з пропозиціями, відповідно до яких посада старости затверджується відповідною сільською, селищною, міською радою і не виноситься на загальне голосування виборцями; водночас кандидатура старости подається для затвердження радою виключно за результатами громадського обговорення (громадських слухань, зборів громадян, інших форм консультацій з громадськістю)", - сказано у повідомленні.

Крім того, за рішенням органу, який прийняв рішення про утворення центру надання послуг, староста зможе надавати адміністративні послуги та/або виконувати окремі завдання адміністратора.

"Комітет ухвалив висновок рекомендувати Верховній Раді... проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку інституту старост (№ 4535) прийняти в другому читанні та в цілому", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, нардепам рекомендують дозволити продавати арештоване майно на онлайн-аукціонах.

Україна Верховна Рада законопроєкт парламент село

 
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