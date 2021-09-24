ОАСК прийняв позов Тупицького про скасування відбору суддів КСУ за квотою президента

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Колишній голова Конституційного суду України Олександр Тупицький подав позов до Окружного адміністративного суду Києва з вимогою скасувати відбір суддів КСУ за квотою президента. Його позов прийнято до розгляду

Про це повідомляється на сайті суду, передає RegioNews.

Повідомляється, що ОАСК відкрив провадження за позовом проти Офісу президента та конкурсної комісії з відбору суддів КСУ за квотою президента. Серед вимог - визнати протиправним та скасувати рішення конкурсної комісії, яким було оголошено відповідний конкурс.

Позивачі - Тупицький і колишній суддя КСУ Олександр Касмінін - також оскаржують дії конкурсної комісії та Офісу президента України щодо розміщення цього оголошення на веб-сайті офіційного інтернет-представництва президента.

Суд прийняв рішення розглядати справу за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін, - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося 17 серпня, суддю Конституційного суду від Зеленського оберуть на конкурсі - Президент підписав указ.