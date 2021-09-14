У Мін'юсті розповіли, чи можливе відновлення на посаді глави КСУ Тупицького

Фото: КСУ

Главу Конституційного суду Олександра Тупицького дійсно можуть поновити на посаді. Однак є інструменти його відсторонення

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на інтерв’ю міністра юстиції Дениса Малюськи виданню РБК-Україна.

Відомо, що президент Зеленський вирішив скасувати указ про призначення глави КСУ Тупицького. Верховний суд визнав це незаконним.

"Але цей вердикт зараз оскаржується в апеляції в Великій палаті ВС. І рішення суду першої інстанції не набрало чинності", - розповів Малюська.

За його словами, якщо апеляція залишить в силі рішення першої інстанції, то правового хаосу в КСУ не буде.

"Я не думаю, що почнеться правовий хаос. Знову ж таки, проти Тупицького є кримінальні провадження, є інструменти відсторонення і до того ж в наступному році завершується строк його повноважень. Весь цей шум і гам може закінчитись вже навесні наступного року", - пояснив міністр.

Нагадаємо, що Верховний Суд визнав незаконним і протиправним указ президента Володимира Зеленського, яким той скасував призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного суду України.

Своєю чергою представник президента у Конституційному суді Федір Веніславський висловив впевненість, що звільнений Президентом України Володимиром Зеленським голова Конституційного суду Олександр Тупицький не зможе повернутися на посаду, попри всі спроби.