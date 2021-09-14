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14 вересня 2021, 14:19 16

У Мін'юсті розповіли, чи можливе відновлення на посаді глави КСУ Тупицького

14 вересня 2021, 14:19 16
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Фото: КСУ
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Главу Конституційного суду Олександра Тупицького дійсно можуть поновити на посаді. Однак є інструменти його відсторонення

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на інтерв’ю міністра юстиції Дениса Малюськи виданню РБК-Україна.

Відомо, що президент Зеленський вирішив скасувати указ про призначення глави КСУ Тупицького. Верховний суд визнав це незаконним.

"Але цей вердикт зараз оскаржується в апеляції в Великій палаті ВС. І рішення суду першої інстанції не набрало чинності", - розповів Малюська.

За його словами, якщо апеляція залишить в силі рішення першої інстанції, то правового хаосу в КСУ не буде.

"Я не думаю, що почнеться правовий хаос. Знову ж таки, проти Тупицького є кримінальні провадження, є інструменти відсторонення і до того ж в наступному році завершується строк його повноважень. Весь цей шум і гам може закінчитись вже навесні наступного року", - пояснив міністр.

Нагадаємо, що Верховний Суд визнав незаконним і протиправним указ президента Володимира Зеленського, яким той скасував призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного суду України.

Своєю чергою представник президента у Конституційному суді Федір Веніславський висловив впевненість, що звільнений Президентом України Володимиром Зеленським голова Конституційного суду Олександр Тупицький не зможе повернутися на посаду, попри всі спроби.

суд Володимир Зеленський Верховний суд КСУ Олександр Тупицький

 
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