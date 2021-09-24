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24 сентября 2021, 15:05 8

ОАСК принял иск Тупицкого об отмене отбора судей КСУ по квоте президента

24 сентября 2021, 15:05 8
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Фото из открытых источников
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Бывший председатель Конституционного суда Украины Александр Тупицкий подал иск в Окружной административный суд Киева с требованием отменить отбор судей КСУ по квоте президента. Его иск принят к рассмотрению

Об этом сообщается на сайте суда, передает RegioNews.

Сообщается, что ОАСК открыл производство по иску против Офиса президента и конкурсной комиссии по отбору судей КСУ по квоте президента. Среди требований - признать противоправным и отменить решение конкурсной комиссии, которым был объявлен соответствующий конкурс.

Истцы - Тупицкий и бывший судья КСУ Александр Касминин - также оспаривают действия конкурсной комиссии и Офиса президента Украины относительно размещения этого объявления на веб-сайте официального интернет-представительства президента.

Суд принял решение рассматривать дело по правилам упрощенного искового производства без уведомления сторон, - говорится в сообщении.

Как сообщалось 17 августа, судью Конституционного суда от Зеленского изберут на конкурсе - Президент подписал указ.

Также в Минюсте рассказали, возможно ли восстановление на посту главы КСУ Тупицкого.

квоты иск КСУ оаск Александр Тупицкий

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