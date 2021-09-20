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20 вересня 2021, 18:40 123

Брат голови ОАСК Вовка отримав нову підозру

20 вересня 2021, 18:40 123
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пресслужба НАБУ
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Колишньому співробітнику Служби зовнішньої розвідки України,, брату голови Окружного адмінусуду Києва Юрію Зонтову Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру у внесенні недостовірних відомостей до е-декларації.

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу бюро.

Слідство вважає, що експосадовець є фактичним власником помешкання, де був вилучений предмет неправомірної вигоди. Однак ці відомості не вказані в його декларації за 2020 рік, так само як і готівкові кошти, які там віднайшли детективи НАБУ.

У бюро також нагадали, що Зонтов вже має статус підозрюваного за фактом вчинення іншого злочину - підбурення на надання неправомірної вигоди суддям ОАСК. За даними слідства, особа спільно з іншим учасником злочину за 100 тис. дол. США обіцяла через голову ОАСК вирішити питання з одним із суддів цього ж суду про позитивне рішення у справі за позовом суб'єкта господарювання.

Нагадаємо, що 25 червня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила під вартою Юрія Зонтова

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