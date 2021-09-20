Брат голови ОАСК Вовка отримав нову підозру

пресслужба НАБУ

Колишньому співробітнику Служби зовнішньої розвідки України,, брату голови Окружного адмінусуду Києва Юрію Зонтову Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру у внесенні недостовірних відомостей до е-декларації.

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу бюро.

Слідство вважає, що експосадовець є фактичним власником помешкання, де був вилучений предмет неправомірної вигоди. Однак ці відомості не вказані в його декларації за 2020 рік, так само як і готівкові кошти, які там віднайшли детективи НАБУ.

У бюро також нагадали, що Зонтов вже має статус підозрюваного за фактом вчинення іншого злочину - підбурення на надання неправомірної вигоди суддям ОАСК. За даними слідства, особа спільно з іншим учасником злочину за 100 тис. дол. США обіцяла через голову ОАСК вирішити питання з одним із суддів цього ж суду про позитивне рішення у справі за позовом суб'єкта господарювання.

Нагадаємо, що 25 червня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила під вартою Юрія Зонтова