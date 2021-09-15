Суддя Касмінін оскаржує в суді висновок НАЗК про його декларацію

До суду надійшов позов судді КСУ Олександра Касмініна, яким він просить скасувати рішення Національного агентства з питань запобігання корупції про затвердження висновку про виявлення ознак правопорушення за результатами перевірки його декларації за 2020 рік

Про це інформує пресслужба Окружного адміністративного суду міста Києва, передає RegioNews.

Суд просять визнати протиправним та скасувати рішення НАЗК про затвердження висновку про виявлення ознак корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення, складеного за результатами проведення повної перевірки декларації Олександра Касмініна за 2020 рік. Відповідний позов надійшов до Окружного адміністративного суду міста Києва, - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що позивач просить ОАСК визнати протиправною та скасувати довідку про результати проведення повної перевірки декларації за 2020 рік поданої Касмініним.

Також позивач просить зобов’язати НАЗК відкликати з НАБУ висновок Нацагенства та матеріали повної перевірки його декларації.

Наразі ОАСК вирішує питання щодо відкриття провадження за цим позовом.

Як повідомлялося, НАЗК знайшло порушення у деклрації судді Конституційного суду Касмініна. Недостовірні відомості - 2,4 млн гривень. Декларант не вказав відомості про вартість квартири загальною площею 150,5 м2.

Раніше, у березні Зеленський відправив на "заслужений відпочинок" суддів КСУ, призначених Януковичем - Тупицького і Касмініна.