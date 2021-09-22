В "Слузі народу" підтвердили, що Малюська може восени бути відправлений у відставку

Про це сказав депутат Верховної Ради від фракції "Слуга народу", заступник голови комітету з питань правової політики Валерій Божик, передає RegioNews з посиланням на у Українські Новини.

Ротація кадрів може трапитись з кожним із міністрів. Навколо чинного міністра юстиції ще з весни йдуть обговорення можливого звільнення ... я вважаю, що така ситуація можлива, але я б не забігав вперед, все буде відомо пізніше, - сказав Божик, відповідаючи на питання про можливість відставки Малюськи восени.

За його словами, якщо такі зміни і будуть, а така ймовірність велика, то вони повинні проходити цивілізованим способом.

Божик називає "цивілізованим способом" те, що спочатку міністр повинен прийти на засідання фракції монобільшості, далі відзвітувати в парламенті про свою роботу і тільки після цього повинні прийматися відповідні кадрові рішення, а не "просто взяти й звільнити його".

Як повідомлялося, раніше у "Слузі народу" сказали, чи обговорювали на фракції відставку Разумкова.

Ще раніше Шмигаль заявив про кадрові зміни в уряді, що в нього немає претензій до міністрів.