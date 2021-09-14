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14 вересня 2021, 11:31 2

Шмигаль про кадрові зміни в уряді: в мене немає претензій до міністрів

14 вересня 2021, 11:31 2
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з відкритих джерел
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Прем’єр – міністр Денис Шмигаль заявляє про відсутність претензій до роботи уряду

Як передає RegioNews про це він заявив на прес-конференції відповідаючи на питання щодо можливих кадрових ротацій в уряді.

Прем'єр-міністр відмовився називати прізвища міністрів, які можуть піти у відставку найближчим часом.

"У мене претензій до Кабміну немає. Уряд працює, а далі подивимося", - сказав Шмигаль.

Очільник уряду визнав, що міністри в уряді працюють не ідеально.

"Звичайно, хочеться, щоб уряд працював ідеально. Але не помиляється той, хто нічого не робить. Звичайно помилки можуть бути. Але таких претензій, щоб зараз розповідати комусь про щось, в мене немає. Я тому і кажу - давайте подивимось", - додав Шмигаль.

Нагадаємо, що голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що кадрові зміни у уряді обговорять на засіданні фракції у понеділок, 20 вересня.

Кабмін Слуга народа фракція депутати

 
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